تحرير 87 مخالفة متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا

تمكنت مديرية التموين، بمحافظة قنا ، من تشديد الرقابة على الأسواق، وشنت المديرية حملات على نطاق واسع بدائرة مراكز وقري المحافظة، واستهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية ومحلات بيع حلوى المولد النبوي ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق بصفة عامة، وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٧ محضرا متنوعا عدم الإعلان عن الأسعار.

محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير

١٢ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير وتم ضبط ٢ طبق لحوم وعدد ٢ كجم مصنعات لحوم و٤٠ علبة ادوات مكتبيه و٢٠٧ قاروصة سجائر و٨٤٠ كجم علف حيواني.

كما تم ضبط ١٤ عبوة أدوية منتهية الصلاحية موجودة داخل صيدلية، وتحرير محضر تجميع دقيق مخابز وتم ضبط ٣ جوال دقيق مخابز، وتحرير محضر لتجميع أسطوانات بوتاجاز وتم ضبط عدد ٢٤ أسطوانة بوتاجاز، وتحرير محضر بيع بأزيد من السعر، وتحرير ٧ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية





قطاع المخابز

تم تحرير عدد ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير ٧ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر عدم إعطاء بون للمواطن، وتحرير تقرير عدم وجود ميزان، وتحرير ٢ محضر نقص وزن الخبز، وتحرير٣ محاضر تصرف في ٧ جوال دقيق مخابز.