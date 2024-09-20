تمويل 235 مشروعا بتكلفة 5 ملايين في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم تمويل 235 مشروعا على مستوى المحافظة بإجمالي 5 ملايين و628 ألف جنيه حتى الآن، وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بمختلف المجالات الإنتاجية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة لتحقيق البعد الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات القروية.



مشروعات الميكنة الزراعية

وأوضح السكرتير العام بأنه قامت لجنة متابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية وبحضور مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام باختبار المشروعات عشوائيا والمرور الميداني على مراكز سرس الليان ومنوف وشبين الكوم وبركة السبع للتأكد من استمراريتها ومطابقتها للشروط في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة لتحقيق أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين.



صندوق التنمية المحلية

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التى يقدمها صندوق التنمية المحلية في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة، مشددًا بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030.