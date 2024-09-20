الجمعة 20 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

بتصنيف رقابي +18، قصة وأبطال فيلم “أصل الحكاية”

المخرج محمد أمين،
المخرج محمد أمين، فيتو

 تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال سلسلة كبيرة من الأفلام ضمن الموسم الشتوي لعام 2024.

ومن أبرز تلك الأفلام نجد “أصل الحكاية ” للمخرج والمؤلف محمد أمين، ويمثل هذا العمل عودة له من جديد لتقديم أعمال جريئة كأفلامه السابقة مثل:"فبراير الأسود"، "فيلم ثقافي"، “ليلة سقوط بغداد” و"بنتين من مصر" وهى الأعمال ذات بصمة الكوميديا السوداء مع جانب درامي للأبطال..

 

قصة وأبطال فيلم أصل الحكاية

  ويأتي فيلم “أصل الحكاية” تحت تصنيف رقابي للكبار فقط +18.. ويضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ خالد الصاوي، شيري عادل، محمد ثروت، هالة فاخر، علاء مرسي، بيومي فؤاد، وحمزة العيليي.

وكانت قد صرحت بطلة  الفيلم شيري عادل قالت فى تصريح خاص لـ"فيتو": اقترب العمل من انتهاء تصوير المشاهد بشكل كامل وعرضه سيكون هذا العام.. واستمر العمل على الفكرة والتنفيذ سنوات طويلة حتى يخرج للنور، مضيفة: العمل يستعرض بشكل خاص الدور الرئيس للآباء وتأثيره على مجرى حياة أبنائهم.

 

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أصل الحكاية حمزة العيلي خالد الصاوي فيلم أصل الحكاية محمد امين

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