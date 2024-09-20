الجمعة 20 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض الفيلم البرازيلي "CITY OF GOD" في سينما زاوية

مدينة الرب، فيتو
مدينة الرب، فيتو

 يعود الفيلم البرازيلي CITY OF GOD  للعرض من جديد بشاشة السينما من خلال “زاوية”، عقب رفعه من دور العرض السينمائي قبل 21 عاما.

 

فيلم CITY OF GOD-مدينة الرب

ويُعرض الفيلم مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة الــ 9:30 مساءً بسينما زاوية.

 الفيلم  البرازيلي  فاز بـ 75 جائزة في مهرجانات عالمية متنوعة، وتخطت إيراداته الـ30 مليون دولار عام 2003.

 العمل من إخراج المبدع فرناندو ميريلس،أما قصة الفيلم فهي مقتبسة عن قصة حقيقية تحكي عن ضاحية قامت الحكومة البرازيلية ببنائها لتكون مأوى لبعض الفقراء والمتشردين بعيدًا عن ريو دي جانيرو أكبر مدن البرازيل و(سميت هذه الضاحية مدينة الرب) ويحكي كيف تطورت الحياة في هذه المنطقة حتى صارت أكبر البؤر الإجرامية في البرازيل وهذا أمر طبيعي في مثل هذه المناطق التي يتشابه وجودها في الكثير من مدن العالم، وفي صورة موازية يقوم الفيلم بسرد حياة المصور الصحفي أحد أبناء هذه المنطقة وعلى لسانه كما يقوم بسرد حياة بعض رؤساء العصابات منذ الطفولة حتى صعود نجمهم وفي النهاية الحرب الدائرة.

 

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موقع فيتو ريو دي جانيرو سينما زاوبة

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