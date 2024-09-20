مدرب ليفربول يكشف موقف حارسه أليسون من مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة أليسون بيكر حارس ليفربول، في مباراة الفريق ضد ضيفه بورنموث، غدا السبت، في خامس جولات البريميرليج.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقييم حالة أليسون قبل خوض المباراة، التي ستجرى على ملعب أنفيلد.

وكشف آرني سلوت مدرب ليفربول، أن أليسون غاب عن حصة التدريب التي أقيمت أمس الخميس، وسيتم فحص حالته من قبل الطاقم الطبي للنادي لتحديد ما إذا كان يمكنه المشاركة في التدريبات اليوم.

وصرح المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي "هناك شك في قدرة أليسون على التدرب اليوم، لذا دعونا ننتظر لنرى ما إذا كان يستطيع القيام بذلك".

وأضاف سلوت "إذا لم يكن قادرا على ذلك، فمن المحتمل ألا يلعب أيضا، لذا يتعين علينا الانتظار لنرى".

وكشف مدرب ليفربول "باستثناء هارفي إليوت، لا توجد إصابات أخرى".

وعن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أليسون، رد "إنه يعاني من مشكلة بسيطة في إحدى عضلاته، ولم نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكانه اللحاق بالمباراة أم لا".