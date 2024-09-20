الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب ليفربول يكشف موقف حارسه أليسون من مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي

أليسون، فيتو
أليسون، فيتو

الدوري الإنجليزي، أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة أليسون بيكر حارس ليفربول، في مباراة الفريق ضد ضيفه بورنموث، غدا السبت، في خامس جولات البريميرليج.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقييم حالة أليسون قبل خوض المباراة، التي ستجرى على ملعب أنفيلد.

وكشف آرني سلوت مدرب ليفربول، أن أليسون غاب عن حصة التدريب التي أقيمت أمس الخميس، وسيتم فحص حالته من قبل الطاقم الطبي للنادي لتحديد ما إذا كان يمكنه المشاركة في التدريبات اليوم.

وصرح المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي "هناك شك في قدرة أليسون على التدرب اليوم، لذا دعونا ننتظر لنرى ما إذا كان يستطيع القيام بذلك".

وأضاف سلوت "إذا لم يكن قادرا على ذلك، فمن المحتمل ألا يلعب أيضا، لذا يتعين علينا الانتظار لنرى".

وكشف مدرب ليفربول "باستثناء هارفي إليوت، لا توجد إصابات أخرى".

وعن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أليسون، رد "إنه يعاني من مشكلة بسيطة في إحدى عضلاته، ولم نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكانه اللحاق بالمباراة أم لا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي اليسون بيكر حارس ليفربول أليسون بيكر بورنموث حارس ليفربول

مواد متعلقة

الأفضل في العالم، أرتيتا يتغنى بتصدي حارسه التاريخي بدوري الأبطال

هاري كين الأبرز، قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا

مدرب نيس يتحدث عن تأقلم محمد عبد المنعم في الدوري الفرنسي

جولة الحسم بدوري أبطال إفريقيا، مواجهات قوية للعرب، والكبار بقيادة الأهلي والترجي في نزهة

الأكثر قراءة

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

بعد اتهامه بالتحرش، مواجهة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة أمام النيابة

جثامين على الأسفلت، حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة شرقاوية (صور)

مدمن للإباحية والمنشطات ومؤيد للعبودية، صديق ترامب يضعه في ورطة

شاهد، التصميم الجديد لدرع الدوري قبل تسليمه للأهلي غدا

منتخب الكراسي المتحركة لليد يهزم اليابان ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم (صور)

منوعات

المزيد

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

هؤلاء تلعنهم الملائكة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

من هم الزبانية، وما علاقتهم بأبي جهل؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية