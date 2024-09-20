أغاني تصدرت الأكثر مشاهدة واستماعا عبر يوتيوب لهذا الأسبوع

تصدرت مجموعة من الأغنيات المصرية والعربية قوائم الأكثر مشاهدة واستماعا بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المتاجر الموسيقية المختلفة.

وتستعرض “فيتو” قائمة بأكثر الأغنيات مشاهدة عبر موقع يوتيوب لهذا الأسبوع:

فى المرتبة الأولى جاءت أغنية فضل شاكر الجديدة المعنونة بــ “أيام الجايا” والتي حققت 1.7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال 7 أيام من طرحها وهي من كلمات: احمد ماضي، الحان: فضل شاكر، وتوزيع: حسام الصعبي.

فى المرتبة الثانية جاءت أغنية مسلم “واحشاك ”والتي حققت 789 ألف مشاهدة خلال 7 أيام، ويقدم مسلم خلال الأغنية صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب.

وتأتي أغنية "واحشاك" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى.

فى المرتبة الثالثة جاءت أغنية “استنوا شوية” لحمزة نمرة، محققة 445 ألف مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها وتصدرت تريند 3 بموقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع موسيقي Metehan.

وما زال الفنان أحمد سعد يتصدر تريند “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “بنت ناس”، الذى طرحها قبل أيام عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وللأسبوع الثالث من طرحها بموقع يوتيوب.. ما زالت النسخة الجديدة من الأغنية الكلاسيكية "لولاش" فى صدارة المشاهدات بــ 3.5 مليون مشاهدة، وهى الأغنية الذي أعاد فريق وصُناع مسلسل عمر أفندي إحياءها من جديد.