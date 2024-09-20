ساندرا نشأت توجه تحية لمعهد السينما من مهرجان الغردقة

افتتح مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أمس الخميس، برئاسة السيناريست محمدالباسوسي، أعمال دورته الثانية، وذلك من خلال الاحتفالية التي أقيمت على المسرح الذي أُقيم خصيصًا للمهرجان على مارينا اليخوت في قلب البحر الأحمر.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وحضر الحفل الدكتور خالد مسعود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والقنصل الروسي بالغردقة فيكتور فوروبايف، وعدد كبير من نجوم السينما وصناعها، ومنهم الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود، والفنانون مصطفى خاطر، أحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، أحمد وفيق، صبري فواز، أمير شاهين، والمخرجون هاني لاشين، عمر عبد العزيز، خالد بهجت، ساندرا نشأت، أمير رمسيس، والمنتجان هشام عبد الخالق ومحمد العدل، والدكتور عاطف عبد اللطيف.



في كلمته، أكد الكاتب قدري الحجار، مدير المهرجان، على دور السينما الذي لا يقف عند ساعات الفرجة على الأفلام، ولكنه يتجاوز ذلك إلى تقديم دعوة للتفكير في قضايا مجتمعاتنا.

ووجه السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، الشكر لكل الجهات التي وقفت خلف مهرجان سينما الشباب، مؤكدًا على دور الخبير السياحي حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة والرئيس الشرفي للمهرجان، والذي يدعم فكرة مهرجان الغردقة منذ بدايتها.

كان الحفل، الذي قدمه الفنان والإعلامي تامر شلتوت والإعلامية الجزائرية ياسمين راس الكاف، قد بدأ بعرض فيلم يوثق الدورة الأولى من المهرجان، وفقرة فنية قدم من خلالها الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي مقتطفات من الموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام السينمائية الرومانسية، ومنها موسيقى فيلم "أين عقلي"، و"دمي ودموعي وابتسامتي"، وحتى "آخر العمر".

أفلام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وتضمن الحفل أيضًا عرض فيلم قصير استعرض من خلاله المهرجان الأعمال المشاركة في مسابقاته المختلفة، ولجان تحكيمها.

وشهد الحفل تكريم الممثلة اللبنانية دياموند أبو عبود، والتي حرصت على توجيه كلمة شكر لمهرجان الغردقة، قالت فيها: "شكرًا لدعمكم لسينما الشباب، وفي ظل الظروف التي نمر بها في المنطقة العربية، نحن بحاجة لشباب يقدم أفلامًا تحكي قصصنا وتوصل صوتنا للعالم".

وأهدت دياموند التكريم لوطنها لبنان، معربة عن أملها في أن تمر الأزمة التي تعيشها لبنان على خير، كما أهدت التكريم لزوجها الفنان هاني عادل، والذي يمثل نقطة تواصل وامتداد لعائلتها مع مصر التي طالما عشقتها وارتبطت بها منذ الطفولة.

كذلك، كرم المهرجان المنتج هشام عبد الخالق، والذي وجه التحية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لحرصه على تكريم المنتجين، وهو ما يمثل تقديرًا لمشوار المنتج الذي يتحمل الكثير من المشقة من أجل هذه الصناعة.

كما كرم المهرجان أيضًا المخرجة ساندرا نشأت، والتي وجهت التحية للمعهد العالي للسينما، والذي قالت عنه إنه كان سببًا في وقوفها على منصة التكريم الآن، مؤكدة على ضرورة منح الشباب حرية للإبداع، كما كان يفعل أساتذتها في معهد السينما مع طلابهم.