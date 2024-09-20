وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة 4 مدن لاستقبال فصل الشتاء

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادات أجهزة مدن (السويس الجديدة - أسيوط الجديدة - بني سويف الجديدة - الشيخ زايد)، لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع مياه الأمطار، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير دورية.

وأكد وزير الإسكان مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار بموسم الشتاء المقبل، حيث يتم العمل من خلال 3 محاور متوازية (رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار - عناصر إدارة الأزمات والطوارئ - وحدات التدخل السريع)، موجهًا بضرورة التوسع فى تطبيق الحلول غير التقليدية لاستيعاب مياه الأمطار، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات وفرق العمل على مدار الساعة، والتنسيق بين أجهزة المدن للتعاون فى سرعة التعامل مع النقاط الساخنة.



وفي هذا الإطار، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، اصطفاف معدات وسيارات وأعضاء لجنة الكوارث والأزمات بالجهاز، كما اطمأنت على جاهزية المعدات والسيارات استعدادًا لفصل الشتاء، وذلك تنفيذًا لتكليفات، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن لجنة الكوارث والأزمات لجنة شاملة للتعامل الفوري وبشكل منهجي مدروس مع أي كارثة تطرأ، كما شددت على إجراء محاكاة دورية والتواجد بأماكن العمل وجاهزية المعدات والسيارات ومطابق الصرف وبالوعات الأمطار ومداخل ومخارج الطرق بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.

وأوضحت أن جميع الإدارات المعنية بالجهاز بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير بالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميع أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومسئولو الجهاز، اصطفاف معدات وسيارات إدارة الحركة وشركات النظافة والصيانة وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات فصل الشتاء المقبل.

وراجع مسئولو التشغيل والصيانة بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، كافة المعدات وأعمال تطهير بالوعات الأمطار، كما تفقد رئيس الجهاز محطة الصرف الصحى ومحطة المياه للتأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها استعدادًا لمواجهة أي مواقف طارئة بالمدينة.

وتفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية التي تم تنفيذها بطاقة ٥٢الف م٣ / اليوم ومراحل تشغيلها، وكذا تفقد محطة المعالجة الثلاثية بالمدينة لمتابعة حسن سير العمل بها على الوجه المطلوب وطبقا للمواصفات الفنية المتبعة، والتأكد من تشغيل المحطات والتيار الكهربائي المغذي لكافة الطلمبات بالمواصفات المطلوبة استعدادًا لفصل الشتاء.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تنفيذ الأعمال والتشغيل بالجودة والمواصفات القياسية المطلوبة وإجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات منعًا لحدوث أية مشاكل تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحطات باعتبارها مرفقا حيويا، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من توفير كافة المهمات اللازمة والانتهاء من إجراءات الطرح لتدعيم مصادر الكهرباء بالمحطات.

وقال: بدأت وحدات التشغيل والصيانة بالجهاز في القيام بأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار والشنايش والمناطق الأكثر انخفاضًا، وكذا تجهيز محطات الصرف بالمدينة ورفع كفاءتها كي تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب أمطار الشتاء المتوقعة وما ينتج عنها من زيادة كميات المياه المحتملة الواردة للروافع، كما تم صيانة الموزعات الكهربائية المشغلة لمنظومة الصرف، مشددًا على الإدارات المختصة بالمتابعة المستمرة والتأكد من جاهزية جميع المعدات لمواجهة موسم الشتاء والأمطار من خلال خطة العمل المعدة مسبقا لمواجهة وتلافي اي مشكلات قد تنتج خلال موسم الشتاء.

وفي مدينة الشيخ زايد، تابعت المهندسة مروة حسين، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، أعمال تطهير واختبار بالوعات الأمطار لأجزاء كبيرة من أحياء المدينة، كما تم المرور على أعمال النظافة والزراعة بالأحياء (الثالث عشر- والسادس عشر مج ٤- الحي الخامس) والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة.

كما تفقدت حسين محطة تنقية مياه الشرب للاطمئنان على سير العمل بالمحطة بجميع المراحل ومتابعة أعمال تنسيق الموقع بالمحطة، حرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وإحلال وتجديد وصيانة المتهالك من شبكة المرافق العامة في إطار الاستعدادات لاستقبال الأمطار في موسم الشتاء، كما تم البدء في صيانة ودهانات أعمدة الإنارة بالمدينة.