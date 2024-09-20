وفاة مدير التصوير والإضاءة في التلفزيون فاروق عبد الباقي

تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة بالمهندسين

غيب الموت قبل قليل فاروق عبد الباقي - مدير عام التصوير والإضاءة بقطاع التلفزيون سابقًا ووالد المونتيرة نهلة فاروق.

وفاة فاروق عبد الباقي

وسيتم تشييع الجثمان اليوم الجمعة الموافق 20 /9 /2024 عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



المونتيرة نهلة فاروق

يشار إلى أن نهلة فاروق مونتيرة، ومخرجة مصرية، عملت مونتيرة، في مسلسل أميرة في عابدين في عام 2002، ومسلسل الحقيقة والسراب في عام 2003.

كما عملت مخرجة منفذة، في مسلسل زيزينيا ج1: الولي والخواجة في عام 1997، ومسلسل فوق مستوى الشبهات في عام 2016، ومسلسل لعبة النسيان في عام 2020.