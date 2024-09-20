أقوى 7 مسلسلات فى رمضان 2025

بدأت الخريطة الرمضانية لعام 2025 فى الظهور والتي ستحويه على عدد ضخم من الأعمال التليفزيونية التي تتنوع ما بين الكوميديا، الإثارة والدراما الشعبية.. الذي من المرجح أن القالب الأخير سيظل دائمًا وأبدا الأكثر جاذبية بين الأعمال الدرامية.

فمن المقرر تقدم سلسلة أعمال درامية في رمضان بتوقيع عدد من نجوم الصفين الأول والثاني والذين يمتلكون سيرة ذاتية جيدة فى تجسيد الدراما الشعبية بمصر..

العتاولة

ولعل من أول تلك الأعمال نجد مسلسل الدراما الشعبي “العتاولة”الذي يأتي فى موسم ثاني لاستكمال نجاح شخصيات الموسم الأول، ولا يضم بطلا شعبيا واحدا بل ثلاثة، هم: أحمد السقا، طارق لطفى، وباسم سمرة، وتعتمد قصته على شخصيات أبطاله وما سيقدمونه من مشاهد أكشن وإثارة، فلكل شخصية من شخصيات العتاولة قصة وطابع خاص.. يأتي العمل من توقيع الكاتب هشام هلال وبرؤية إخراجية لــ أحمد خالد موسى.

سيد الناس

وكعادة كل عام يطل الفنان عمرو سعد ليجمع ما بين الجانبين الدرامي والشعبي، ويقدم بالموسم الرمضاني المقبل “سيد الناس” الذي يشكل أول تعاون فني بينه وبين المخرج محمد سامي.

وسيكون هذا التعاون من خلال مسلسل رمضان 2025 "سيد الناس" الذي يجمع كوكبة من نجوم الفن، من أبرزهم الفنانون ماجدة زكي، إيمان العاصي، خالد الصاوي وأحمد داوود.

إش إش

وتظهر النجمة مى عمر بدور راقصة شعبية ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني “إش إش” المقرر طرحه بموسم2025..وهو العمل الذي يأتي من إخراج زوجها محمد سامي.

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

أعلى نسبة مشاهدة

ويجري حاليا فريق عمل الموسم الأول من مسلسل الدراما الشعبي “أعلى نسبة مشاهدة” بروفات مكثفة للحاق بالموسم الرمضاني المقبل، ويأتي الجزء الثاني من العمل استثمارًا للنجاح المدوي الذي حققه الأول بالموسم الرمضاني المنصرم..

ويعد مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة"، هو أول أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف الدرامية المطلقة، وتقوم سلمى بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك، والمسلسل مقتبس من أحداث حقيقية ويشارك في البطولة ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

عين شمس

وسيظهر النجم أحمد مكي في لوك جديد بعيدًا عن أجواء المزاريطة والكبير أوي، وسيلعب بطولة مسلسل شعبي معنون بــ "عين شمس"، وسيجسد خلاله شابا يدعى "بكر" من تأليف هاني سرحان وبتوقيع المخرج أحمد صالح.

الحلانجي

وتعاقد كل من الفنان محمد رجب والفنانة آيتن عامر على بطولة مسلسل دراما شعبي للعرض ضمن مسلسلات 2025..

ويأتي مسلسل آيتن عامر ومحمد رجب تحت اسم “الحلانجي” من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

فهد البطل

كما يعود النجم أحمد العوضي ليقدم البطل الشعبي من جديد عقب نجاح مسلسله "حق عرض" الذي عُرض في رمضان 2024.

ويقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية وقضايا شباب المناطق الشعبية.. ويحمل اسم مسلسل العوضي الجديد "فهد البطل"، وهو شعبي صعيدي.