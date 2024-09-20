هاري كين الأبرز، قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب

وكشف الموقع الرسمي لليويفا، اليوم الجمعة، عن اللاعبين الأربعة المرشحين للحصول على الجائزة، للتصويت عليها من جانب الجماهير.

وجاء النجم الإنجليزي هاري كين، على رأس القائمة، عقب تسجيله 4 أهداف، خلال فوز فريقه بايرن ميونخ 9-2 على دينامو زغرب الكرواتي.



وتواجد الألماني الشاب فلوريان فيرتز في القائمة أيضا، بعدما أحرز ثنائية في فوز ناديه باير ليفركوزن 4-0 على مضيفه فينورد الهولندي.

وضمت القائمة أيضا، اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي أحرز هدفا في انتصار أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 على لايبزيج.

وشملت قائمة المرشحين، الإنجليزي الواعد جيمي بينو جيتنز، الذي سجل هدفين في فوز بوروسيا دورتموند 3-0 على كلوب بروج.