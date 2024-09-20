15 صورة ترصد حفل الهضبة عمرو دياب بالأهرامات

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما من قلب أهرامات الجيزة وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

حفل الهضبة عمرو دياب في الأهرامات

وقدم الهضبة خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير أبرزها: تملي معاك، ياقمر، يوم تلات، يا أنا يلا لا، محسود.. وغيرها الكثير

جدير بالذكر أن الفنان عمر دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيًا ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، حيث ظهر الهضبة بشعر أصفر وشارب وذقن صغير باللون الأسود، مرتديًا بنطلون جينز وقميصًا، وقد تفاعل الجمهور معه فور صعوده على المسرح في ظل هتافات كبيرة من الجمهور.

ومازح عمرو دياب جمهوره قائلًا: "يلا نرجع أغاني الفتنس (الرشاقة) بتاعة زمان"، كما وجه الشكر للشركة المنتجة - الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- وهيئة الترفيه السعودية على إقامة هذا الحفل.

كما شهد الحفل حضور نجله عبدالله وابنتيه جنى وكنزي، حيث ظهروا وسط الجمهور.

كما جاء من ضمن مفاجآت حفل مهرجان العلمين عزف الفنان عمرو دياب بنفسه على آلة البيانو لأغنيته الشهيرة "إنت الحظ"، كما قدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة في فترتي التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة ومن أبرزها أغنية "قمرين" والتي تفاعل معها حضور الحفل بشكل كبير.