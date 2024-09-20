موعد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات بقنا
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بداية من الأسبوع المقبل، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.
الطب البيطري بقنا
وقال إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.
وأضاف يوسف، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.
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