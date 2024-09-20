حصاد النواب في أسبوع، دراسة ملاحظات الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع المنقضي، مستجدات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أعد مجلس النواب دراسة قانونية للرد على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن مشروع القانون.

خطاب من مجلس النواب إلى نقيب الصحفيين

وأرسل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يتضمن ردا على الملاحظات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

رئيس النواب يعبر عن اعتزازه بنقيب الصحفيين

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية، ومثالًا للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.

دراسة مجلس النواب ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن الإجراءات الجنائية

وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن رئيس مجلس النواب، كلف كلًا من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار إلى أنه أُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون.

وأكد تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.

وأوضح أنه صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.

بعض ملاحظات الصحفيين سبق مناقشتها

وأكد أن نتائج الدراسة تتلخص في أن جانبا من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها.

وأكد أنه شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الحوار المجتمعي بشأن الإجراءات الجنائية

ولفت أمين عام مجلس النواب، في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت أتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.

وأضاف الأمين العام، أن مجلس النواب يؤكد أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.

وأعرب مجلس النواب، عن ترحيبه بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.

تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين

كما شهد الأسبوع المنقضى، مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية المنعقد في مقر البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، تحت عنوان تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل مدى الحياة وعالي الجودة والملائم في أفريقيا.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمته أن التحديات العالمية تفرض على القارة الأفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع في الأجندة التنموية العالمية 2030.

ضمان جودة التعليم من أبرز أهداف التنمية المستدامة القارة الأفريقية

وأشار إلى أن أهداف الأجندة التنموية العالمية 2030، تتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، قائلا: ضمان جودة التعليم يأتي أيضًا في مقدمة الأهداف الرئيسية ضمن أجندة أفريقيا 2063.

مصر تسخر خبراتها في مجال التعليم لصالح إفريقيا

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار مسئوليتها تجاه الأشقاء في القارة الأفريقية، قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الأفريقي، وقطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال عبر تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الأفريقية الشقيقة.

تواجد البعثات التعليمية المصرية في إفريقيا

وأوضح رئيس النواب، أن مصر كانت سباقة على مدار التاريخ بتواجد البعثات التعليمية المصرية في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الأفارقة.

مصر تقدم منح دراسية للأفارقة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا

وأشار إلى أن مصر خصصت منحًا للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.