الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تعلن موعد قرعة شقق "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر للحاجزين

شقق الإسكان
شقق الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالصالة المغطاة الكائنة على طريق زويل بمدينة حدائق أكتوبر، يوم الخميس الموافق 24 /10/ 2024.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تقدم أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا للحجز على عدد 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29 /8/ 2024، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة في اليوم المحدد في تمام الساعة الـ10 صباحًا، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11 /6/ 2024 خلال الفترة من 30 /6/ 2024 حتى 29 /8/ 2024 بعدد 984 وحدة، وأنه نظرًا لحالة الطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من  المواطنين، فقد تم الإعلان بتاريخ 8/ 8 / 2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع فالى تاورز ليصبح 2406 وحدات بدلا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الاسكان والمرافق الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمراني

الأكثر قراءة

تعرف على الاتهامات المتبادلة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة

البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أنا أو زوال إسرائيل، ترامب يوجه تحذيرا للناخبين اليهود قبل الانتخابات الأمريكية

أرفض الظهور مع الراقصات وأبويا كان مداح للرسول، تصريحات مفاجئة لـ عبد الباسط حمودة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

العواقب وخيمة، روسيا تحذر من شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية الأفريقية

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

بسبب جمهور الأهلي، تعديل على تشغيل الخط الثالث للمترو غدا

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

من تدعو لهم الملائكة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية