الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

إجراء جديد ضد عامل تحرش بسيدة أجنبية في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 استعجلت نيابة المعادي الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عامل متهم بالتحرش بـ سيدة أجنبية فى أحد شوارع بمنطقة المعادى، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة. 

 

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (شخصين، سيدة "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بتضررهم من أحد الأشخاص يستقل "دراجة نارية" لقيامه بالتحرش بالسيدة حال سيرها بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة القسم) والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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نيابة المعادي قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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