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أخبار مصر

وزير الري: حملات مكثفة لإزالة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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 عقد الدكتور هانى سويلم  وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع اللواء محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، واللواء إبراهيم برهام نائب مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وبحضور المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بخصوص التنسيق بين الوزارة والجهاز فى أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه. 

وأكد الدكتور سويلم على استمرار التعاون بين الوزارة والجهاز فيما يخص إصدار التراخيص اللازمة لأراضى طرح النهر فى المسافة من شبرا الخيمة وحتى حلوان، مع الالتزام التام بالاشتراطات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

وفي ظل التعاون بين أجهزة الدولة المعنية (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات)، فإنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بالحبس الممتد من شبرا الخيمة إلى حلوان.

وأشار سيادته لاستمرار أجهزة الوزارة فى إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، حيث تم إزالة عدد (٨٦٧٧٦) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، وحاليا تتواصل الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تقترب من ٣٥ ألف متر مربع، وذلك تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة

 

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