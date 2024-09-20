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ثقافة وفنون

أرفض الظهور مع الراقصات وأبويا كان مداح للرسول، تصريحات مفاجئة لـ عبد الباسط حمودة

عبد الباسط حمودة،
عبد الباسط حمودة، فيتو

 تصدرت التصريحات الأخيرة لـ  حكمدار الأغنية الشعبية المطرب عبد الباسط حمودة مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات التواصل الاجتماعي بقوة، والتى كشف  فيها عن كواليس خاصة عن حياته الشخصية ولمحات من حياة وأسرار زملائها بالوسط الفني.

ونستعرض أبرز تصريحات عبد الباسط حمودة التى أشعلت المنصات الرقمية:

  • بداية اختلاطي بالشارع كان رفقة والدي بالعمل معه كمداح للرسول.
  • عشت مع عائلتي جميعها فى غرفة واحدة قبل الشهرة.
  • محمد عبدالمطلب له فضل على وانتشلني من الضياع وله مفعول السحر فى تحول حياتي.
  • أحمد عدوية رمز الكفاح وهو اللي جرّأني على الغناء.
  •  ولا كنت أعرف معنى نغم ولا مقام ولا أي شيء النهاردة بقيت قاموس علم نغم.
  • أول أجر تقاضيته كان ربع جنية فى 9 ساعات شغل.
  • عملت إعلانات كتير بس في إعلان ياسمين عبد العزيز أنا اتمرمغت في التراب من كتر الضحك وهى شخصية إستثنائية.
  • أرفض ظهور الراقصات بجواري فى الحفلات والأفراح وأسبهم.. وأجد صوتي كافيا لجذب الجمهور ولا احتاج استعراضات.

 

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المطرب عبد الباسط حمودة عبد الباسط حمودة عبدالباسط حمودة ياسمين عبد العزيز

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