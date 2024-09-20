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الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة جورماهيا الكيني

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب خوض مرانه الرئيسي الليلة على ملعب التتش بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

 

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