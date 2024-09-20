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أخبار مصر

بسبب جمهور الأهلي، تعديل على تشغيل الخط الثالث للمترو غدا

الأهلي
الأهلي
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 قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو التسهيل على جمهور النادى الأهلى أمام جورماهيا الكيني في إياب دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، من خلال تقليل زمن التقاطر وتقديم خدمات خاصة للمشجعين.

وجاء نص الإعلان الرسمى كما يلي: 

 "يلتقى الأهلي نظيره جور ماهيا السبت 21 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي.

أركب الخط الأخضر الثالث وأوصل لمحطة الإستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل ٥ دقائق ابتداءً من الساعة ٤ مساءً!

خلّي بالكوا اللي جي من محطة جامعة القاهرة او محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ١٠ دقائق.

فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتكم ودخولكم وخروجكم من المباراة. استمتعوا بالمباراة مع الخط الأخضر الثالث!".

 


 موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية بعد حصولها علي حقوق المباراة كما حدث وأذاعت لقاء الذهاب بين الفريقين.

كما نجحت قناة إم بي سي مصر 2 في الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وتردد قناة إم بي سي مصر 2 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 -2025.

 

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