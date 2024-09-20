الجمعة 20 سبتمبر 2024
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بالتفاصيل، الإسكان تطرح أراضي بأنشطة تعليمية وفندقية

طرح أراض بأنشطة تعليمية
طرح أراض بأنشطة تعليمية وفندقية

تواصل وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي الاستثمارية وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أكتوبر أرض بنشاط سكني بمساحة 14711 مترا بسعر 7710 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 39876 مترا بسعر 9995 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 800 متر بسعر 12340 جنيها.

كما تطرح أرض تعليمي مدرسة بمساحة 12195 مترا بسعر 9155 جنيها وأرض خدمات بمساحة 2480 مترا بسعر 5400 جنيه، وأرض فندقي تجاري بمساحة 1500 متر بسعر 17450 جنيها.

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض مخازن بمساحة 7551 مترا بسعر 2365 جنيها، أرض مخازن بمساحة 3775 مترا بسعر 2365 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 9506 أمتار بسعر 3685 جنيها.

كما تطرح بمدينة العلمين الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 483783 مترا بسعر 4465 جنيها، أرض تجاري بمساحة 9706 أمتار بسعر 22610 جنيهات وأرض تجاري سكني بمساحة 3716 مترا بسعر 13345 جنيها. 

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري بمساحة 19000 متر بسعر 14595 جنيها وأرض سكني فندقي بمساحة 1156 مترا بسعر 9980 جنيا وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3082 مترا بسعر 10295 جنيها وأرض طبي بمساحة 4200 متر بسعر 4880 جنيها.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 1000 متر بسعر 13380 جنيها وأرض تجاري إداري بمساحة 5000 متر بسعر 13250 جنيها وأرض تجاري إداري بمساحة 4601 متر بسعر 13825 جنيها وأرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 15000 متر. 

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

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