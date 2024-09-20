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دون إصابات، السيطرة على حريق سيارة ملاكي في سوهاج

حريق سيارة ملاكى،
حريق سيارة ملاكى، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق التهم سيارة ملاكي بشارع رئيسي بمركز البلينا، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز البلينا بأنه أثناء سير السيارة ملاكي ملك وقيادة مدعو  محمود ع م ا- سن 46 صيدلي ومقيم دائرة المركز، فوجئ قائدها بانبعاث أدخنة من أسفل كابود السيارة واشتعال النيران بمقدمهتا، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

التحقيقات تكشف الماس الكهربي وراء الحريق 

وبالانتقال والفحص تبين احتراق مقدمة السيارة ولم ينجم أي إصابات، حيث أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بتوصيلات موتور السيارة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية ، تحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات.

 

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حريق سيارة ملاكي الحماية المدنية تسيطر مدير امن سوهاج اللواء صبرى

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