حبس سائق ميكروباص بتهمة دهس طالبة أثناء ذهابها للدرس بأبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق سيارة “ميكروباص” ٤ أيام، بتهمة دهس طالبة وتسبب في مصرعها أثناء ذهابها إلى الدرس، بسبب السير بسرعة جنونية في شوارع أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي سائق الميكروباص وحجزه على ذمة التحريات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابساته.

مصرع طالبة دهسا تحت ميكروباص



البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس يفيد بمصرع طالبة تبلغ من العمر 11 عامًا.

دهس طفلة في أبو النمرس



وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص كانت تسير بسرعة جنونية دهست طفلة أثناء ذهابها إلى الدرس.

وألقت قوات الأمن القبض على سائق السيارة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.