رئيس الوزراء الأرميني: لن نضيع فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يوم الأربعاء، في القمة الأرمينية العالمية، إن بلاده لن تفوت فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أرمينيا تتعهد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "هذا ليس عملا أحاديا أو حتى ثنائيا"، مضيفا "يجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذه القضية لتجنب إحباط شعبنا".

ووصف باشينيان، الديمقراطية بأنها حجر الزاوية في إستراتيجية أرمينيا لتعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين. إلا أنه أكد أن أرمينيا لا ينبغي أن تؤطر قيمها الديمقراطية في مواجهة دبلوماسيتها الإقليمية.

أرمينيا تتخذ إجراءات شفافة تجاه الاتحاد الأوروبي

وأفاد نيكول باشينيان، أن "إجراءاتنا تجاه الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون شفافة، وكذلك نوايا شركائنا الأوروبيين"، مضيفا "إذا سنحت فرصة ملموسة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتمكنا من إدارة المخاطر المرتبطة بها، فسنغتنمها بالتأكيد".