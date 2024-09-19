الأرصاد: الخريف المقبل سيشهد منخفضات جوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار
حالة الطقس، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.
سقوط كميات كبيرة من الأمطار
وقال "القياتي" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": إنه من المتوقع تعرض البلاد لمنخفضات جوية في طبقات الجو العليا في فصل الخريف المقبل، تؤدي إلي سقوط كميات كبيرة من الأمطار لا سيما على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون السيول.
وتابع: الخريف من مواسم السيول القوية على مرتفعات ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
موعد انتهاء الموجة الحارة
وأكد: استمرار الموجة الحارة على البلاد حتى السبت المقبل وتصل ذروتها غدا الجمعة لتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الي 37 درجة مئوية.
ارتفاع درجات الحرارة
ولفت إلي أنه من الوارد استمرار ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى مطلع فصل الخريف، مع انخفاض الرطوبة بشكل تدريجي.
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