البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إنه تم تدشين موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وتعكف اللجان النوعية على وضع الخطة العامة للمؤتمر.

المؤتمر السادس العام نقابة الصحفيين



وأكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أن القائمين على اللجان يجتمعون حاليًا لوضع البرنامج وتحديد موعد المؤتمر، الذي سيعلنون عنه فور الاتفاق عليه.

منسقين لجان المؤتمر العام لنقابة الصحفيين

‎وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.