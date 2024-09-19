وكيل نقابة الصحفيين: العلاقات المصرية التركية تاريخية

أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، عُمق العلاقات بين الشعبين المصري والتركي، على مدار تاريخهما؛ حيث اكتسبت العلاقات الثنائية بين البلدين أهمية خاصة بحكم التاريخ والجغرافيا، وكانت مصر جزءًا من الامبراطورية العثمانية في تركيا الحديثة لمدة ثلاثة قرون، وهو ما أدى إلى مزيدٍ من عمق الروابط الدينية والثقافية والتاريخية، وعلى المستوى الرسمي أقامت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1925، على مستوى القائم بالأعمال، تم رفعها إلى مستوى السفراء بين البلدين في عام 1948.

العلاقات المصرية التركية

وأشار "الزناتي" خلال كلمته باللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بنقابة الصحفيين، برئاسته، مساء اليوم الخميس، إلى أنه ورغم بعض التوترات التي حدثت على أثر الخلاف في الرؤى السياسية بين مصر وتركيا بعد ثورة 30 يونيو 2013، فإن حرص الإدارتين بها على تحقيق مصالح الشعبين، أدت إلى تحسن العلاقات، واستعادة رونقها مرة أخرى، مع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتي تم تتويجها بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، ثم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا لتركيا، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وتركيا.

موقف مصر وتركيا من الأحداث في فلسطين

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية بالنقابة، إلى أن أهمية تطوّر هذه العلاقات تزداد أهمية مع التصاعد الذي يجري في المنطقة، وهذا الصراع الذي فجّرته الآلة الصهيونية، وحربها ضد العرب الفلسطينيين، بالتزامن معها ما يجري في السودان، وليبيا، وسوريا، وما تبعها من تداعيات، تجعل من تطوّر العلاقات بين القاهرة وأنقرة لا بديل له، بانعكاساته على أمن المنطقة كلها، بما تمثله الدولتان من ثُقل فيها، وهو ما نحتاج فيه إلى مزيدٍ من توافق الرؤى والتعاون في مثل هذه الملفات الإقليمية الهامة.

وتابع: “من هنا كان هذا اللقاء الذي حرصت فيه لجنة الشؤون العريية والخارجية بالنقابة، على حضور السفير التركي صالح موطلو شن: للاستماع إلى رؤيته داخل مبنى النقابة، في حوار موسع حول هذه المحاور لصالح شعبي البلدين، وكيفية تحقيق الهدف منها”.

لقاء السفير التركي في نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، السفير التركي بالقاهرة "صالح موطلو شن" في حوار مفتوح يتحدث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية - التركية والدور التركى فى المنطقة فى ضوء الصراعات الراهنة".

السفير التركي في ضيافة نقابة الصحفيين

وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة وصعبة تشهدها المنطقة وتغيرات سريعة تحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون بين شعوب المنطقة.

وأوضح الزناتى أن اللقاء بحضور الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للمشاركة فى الحوار.