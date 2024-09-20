كان مريض قلب، استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في مصرع مسن بمشاجرة على قطعة أرض بكرداسة

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في مصرع مسن في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات على قطعة أرض بمنطقة كرداسة، التابعة لمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتوفى كان مريض قلب، وعلى إثر اعتداء المتهم عليه بالضرب؛ لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشريح الجثة لإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الوفاة.

مصرع شخص في مشاجرة بكرداسة

تلقى مدير الإدارة العامة اللواء محمد الشرقاوي للمباحث، إخطارًا من رئيس مباحث كرداسة المقدم محمد سعودي، يفيد فيه مصرع “أحمد.ع” 60 سنة سائق، بعد مشاجرة مع “محمد.س” 40 سنة بسبب خلافات على قطعة أرض، حيث إن المتوفى يمتلك قطعة أرض بجوار منزل الثاني.

وتبين أن المتوفى كان مريض قلب، وعلى إثر اعتداء المتهم عليه بالضرب؛ لفظ أنفاسه الأخيرة. وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.