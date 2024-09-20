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حوادث

حبس طالب بتهمة طعن صديقه بعد وصلة مزاح بالصف

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس طالب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة طعن صديقه بطعنة نافذة في الصدر على يد زميله خلال مشاجرة تطورت من وصلة مزاح بينهما.

وكشفت التحقيقات وقوع الحادث بعد أن تطور المزاح إلى شجار استخدم خلاله أحد الطلاب سلاحًا أبيض (سكين) لطعن الآخر في منطقة الصف.

إصابة طالب في مشاجرة بالجيزة 

تلقت الإدارة العامة للمباحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، وقوع مشاجرة بين الطالبين بيجاد م. (17 سنة) ويوسف و. (17 سنة).

وكشفت التحريات، أن الخلاف تطور بين الطالبين إلى مشاجرة، قام خلالها يوسف بالاعتداء على بيجاد مستخدما مطواة، مما أدى إلى إصابة الأول بطعنة نافذة في صدره.

تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم يوسف.

وبمواجهة المتهم، اعترف بجريمته وأرشد عن السلاح الأبيض الذي استخدمه في ارتكاب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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