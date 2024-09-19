لقطات من لقاء عماد متعب ومعتز الدمرداش، والعرض غدا

يحل الكابتن عماد متعب ضيفا ببرنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش.

برنامج ضيفي

وهو البرنامج المُذاع عبر قناة قناة "الشرق للأخبار" في الثامنة مساءً.

و البرنامج يرأس تحريره رباب الغزالي وإخراج أحمد جمعة.

الاعلامي معتز الدمرداش

وفى وقت سابق كان الإعلامي معتز الدمرداش تحدثت إنه يستشهد في المواقف التي تمثل ظلمًا للمرأة بموقف والده، المخرج الكبير الراحل نور الدمرداش، مع والدته الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار قبل أكثر من نصف قرن.

وأضاف فى مداخبة تليفزيونية: "عائلة والدتي كانت محافظة وأهلها منعوها من العمل في التمثيل، لأنه كان عيب بالنسبة لهم، ووالدي دعمها ومهد لها الطريق لتحقيق حلمها ورغبتها وموهبتها التي شعر بها كفنان حقيقي".