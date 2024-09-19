الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي يكشف السبب الحقيقي وراء زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء، إن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة هو كيفية التعامل مع ملف الطاقة، وحجم الدعم الذى تتحمله الدولة في المحروقات والطاقة، الذى أصبح فوق قدرة احتمال الموازنة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم خلال فترة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، من خلال الاستدانة للمحافظة علي أكبر جزء من الدعم للمواطنين، وذلك على أمل أن هذه الأزمات هي فترة عارضة وتنتهي، لكن مع دخول تلك الأزمات إلى مراحل أخرى وتعقيدها، وذلك ما جعل فاتورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة، وبالتالي لضمان استمرار الخدمة للمواطنين كان يجب رفع جزء من الدعم على المواطن.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد إلى بعض الآراء التي تقول إن الحكومة تمن على المواطنين، بالعكس دور الحكومة هو خدمة المواطن، مؤكدًا أن بعض القرارات والخطوات المتخذة لا تلقي القبول الشعبي على المدي القصير، لكن الأمانة تقتضي أن الحكومة بقدر الإمكان تتحمل على أمل أن هذه الأزمات والتي يعاني منها جميع شعوب ودول العالم، تنتهى، وهذا ما رأيته في القمة الأفريقية – الصينية، فلا يوجد رئيس أفريقي لم يتحدث عن أزمة الديون الداخلية وعدم قدرة دولته على تحمل هذه الأزمات، والمطالبة بتدخل دولي فيما يتعلق بالديون على العديد من الدول النامية، وإعادة النظر في هذا الملف، بما يساعد هذه الدول على تحقيق أوجه التنمية بها.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تستهلك 280 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويًا، وأن تكلفة الاسطوانة الواحدة علي الدولة تصل إلى 340 جنيها، وكانت تُباع بسعر100 جنيه، بواقع 240 جنيها دعما للأسطوانة الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنويًا دعما لاسطوانات الغاز، ذلك بخلاف دعم المواد البترولية الاخرى، والكهرباء، وتعمل الحكومة علي تقليل حجم الخسائر والدعم الذى تتحمله الدولة بالزيادة بنسبة صغيرة علي المواطن.

وقال رئيس الوزراء: "لا توجد حكومة تريد ان تأخذ مثل هذه القرارات"، مضيفا: لضمان سلامة الاقتصاد واستدامة تقديم الخدمات الهامة مثل الكهرباء وتوافر السلع والمنتجات البترولية، يجب ان نتحرك تدريجيًا في أسعار هذه المحروقات، وسيظل دعم الدولة متواجدا بشكل كبير، ولكن بالقدرة التي تتحملها الدولة، حتي لا نضطر الي الاستدانة بمبالغ كبيرة جدًا بسعر فائدة مرتفع وتتفاقم الامور علي الدولة بعد ذلك، مؤكدًا سعي الدولة لتحقيق قدر الامكان نوع من التوازن، بتحمل الجزء الاكبر من الدعم وجزء يتحمله المواطن.

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