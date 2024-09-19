السفير التركي: 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة

قال صالح موطلوشن، السفير التركي لدى القاهرة، إن تركيا تتطلع أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى ١٥ مليار دولار، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين حاليا 5 مليارات دولار،

وتابع: نستهدف أيضًا زيادة الاستثمارات التركية في مصر والاستثمارات المصرية في تركيا.



حجم التعاون التجاري بين مصر وتركيا



وقال السفير التركي لدى القاهرة خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، بنقابة الصحفيين، إن من نتائج الزيارة الاتفاق مع وكالة التعاون والتنسيق التركي "تيكا" التي تساهم في شتى مجالات التنمية، لافتا إلى تقارب رؤية الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اشتركا في الاهتمام بتعزيز البنية التحتية للطرق، فعندما تولى الرئيس أردوغان منصبه عام ٢٠٠٣ اهتم بإنشاء الطرق وهو ما ركز عليه أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد.

التوافق بين مصر وتركيا

وأكد أن الرئيسان لهما وجهة نظر واحدة في التنمية والصناعة والاستقرار وترفيه الشعب، فعندما وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، لمنصب الرئيس، اهتم بالبنية التحتية، وأنشأ ٥ آلاف كليو متر من الطرق، وهو ما حدث في مصر أيضًا، فعندها تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم اهتمّ بالتطوير والبينية التحتية.

لقاء السفير التركي في نقابة الصحفيين

وتستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، السفير التركي بالقاهرة "صالح موطلو شن" في حوار مفتوح يتحدث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية - التركية والدور التركى فى المنطقة فى ضوء الصراعات الراهنة".

السفير التركي في ضيافة نقابة الصحفيين



وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة وصعبة تشهدها المنطقة وتغيرات سريعة تحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون بين شعوب المنطقة.

وأوضح الزناتى أن اللقاء بحضور الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للمشاركة فى الحوار.