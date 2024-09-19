السفير التركي لدى مصر: توقيع 17 وثيقة بين القاهرة وأنقرة يؤكد عمق العلاقات

أكد السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، إن بلاده تدرك جيدًا مكانة مصر في المنطقة وهذا الإدراك يأتي من التاريخ المتبادل بين البلدين، كما تدرك أهمية التعاون مع مصر، ومدى إيجابياته على المنطقة.



العلاقات المصرية التركية

وأوضح خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس بنقابة الصحفيين، أن زيارة الرئيس السيسي لتركيا وقلبها زيارة الرئيس التركي للقاهرة، بداية صفحة جديدة بين البلدين، لافتًا إلى أن تعزيز العلاقات بين الدولتين تساهم في التنمية والاستقرار لمنطقة.



قال «صالح موطلو شن» الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لتركيا وقع الرئيسان بروتوكول أحيا مجلس استراتيجي رفيع المستوي بين البلدين في مجال الإنتاج بين البلدين ونرى بوضوح عمق العلاقات الاستراتيجية بين المجلس، وأول اجتماع لهذا المجلس بعد زيارة السيسي لتركيا تم توقيع ١٧وثيقة بين البلدين.

وأضاف:" أن هذه الاتفاقيات تشير إلى عمق العلاقات بين البلدين في شتي المجالات، وتعد بداية وهي لتعاون كبير بين الطرفين في المجالات المختلفة فنية وتجارية والاقتصادية".

لقاء السفير التركي في نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، السفير التركي بالقاهرة "صالح موطلو شن" في حوار مفتوح يتحدث فيه عن "تطور العلاقات الثنائية المصرية - التركية والدور التركى فى المنطقة فى ضوء الصراعات الراهنة".

السفير التركي في ضيافة نقابة الصحفيين



وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة وصعبة تشهدها المنطقة وتغيرات سريعة تحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون بين شعوب المنطقة.

وأوضح الزناتى أن اللقاء بحضور الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ود. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للمشاركة فى الحوار.