إزالة 4 حالات تعدٍ على الأرضي الزراعية بقرية دندرة في قنا

نفذت الوحدة المحلية لقرية دندرة برئاسة جبريل زيدان، التابعة لمحافظة قنا، ٤ حالات إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٦١٠ أمتار عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.