الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع انفجار أسطوانات بوتاجاز داخل مصنع طوب بالعياط

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل من انفجار أسطوانات بوتاجاز داخل مصنع لتصنيع الطوب الطفيلى بمنطقة العياط.

 

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات نشوب حريق ودوى انفجار فى مصنع لتصنيع الطوب الطفيلى بمنطقة العياط.

 

حريق داخل مصنع طوب بالعياط

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق ودوى انفجار داخل مصنع "لتصنيع الطوب الطفيلى - كائن بدائرة قسم شرطة العياط.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وتبين نشوب حريق داخل المصنع المشار إليه وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات.. وبالفحص تبين أن المصنع بدون ترخيص يحتوى على (50) اسطوانة غاز، وحدوث تسريب غاز فى إحداها أدى إلى نشوب حريق فى 30 اسطوانة وصوت دوى انفجار.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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