الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل مقابلة محافظ المنيا مع رئيس الطائفة الإنجيلية

مقابله محافظ المنيا
مقابله محافظ المنيا مع القس أندريه زكي

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق، لبحث أوجه التعاون والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن.


عمق الروابط مع كافة أطياف

رحب المحافظ بالحضور، معبرًا عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مؤكدًا على عمق الروابط مع كافة أطياف المجتمع لتحقيق التنمية في كافة المجالات، موضحًا أن سعى القيادة السياسية لإقامة المشروعات من خلال المبادرات الرئاسية  "حياة كريمة" استطاعت فى وقت قياسى أن تغير حياة أهالينا فى القرى إلى الأفضل.

محافظ المنيا مع القص اندربة زكي 

 

 حيث استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى بإجمالي 3209 مشروعات خدمية وتنموية موزعة على خمسة مراكز بتكلفة 36 مليار جنيه، وكذلك  مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية الشاملة بمفهومها الواسع، وتقديم كافة الخدمات للمواطن في مختلف قطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره الكبير لمجهودات المحافظ، مؤكدًا تأثيره الإيجابي الملحوظ خلال الفترة القصيرة الماضية ساهم في تعزيز روح التعاون، قائلًا: "زيارتنا اليوم تعبير عن تقدير خاص  لكم ولدوركم الحيوي بمحافظة المنيا، ونحن نثمن التعاون المثمر معكم لتقديم كافة سبل الدعم، لتنمية الوعي وتعزيز روح التعايش المشترك بين المصريين".


 ضم الوفد، القس أمير صادق عضو في المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو في المجلس الإنجيلي العام، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلية، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ أشرف ناصح، مدير أول إطسا وود، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر القبطية الإنجيلية محافظ المنيا

مواد متعلقة

دون إصابات، السيطرة على حريق داخل منزل وسيارة في المنيا

مصرع شخص عشريني غرقا في نهر النيل بالمنيا

إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في المنيا

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

توقف قلبها وعادت للحياة، ملوي التخصصي تنفذ طفلة من الموت (تفاصيل)

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

محافظ المنيا يعتمد المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

مستشفى ملوي التخصصي يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

حقيقة رحيل جوميز حال خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رقم صادم، مدبولي يكشف حجم سرقة التيار الكهربائي في مصر

كواليس أولي جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة.. أسرة اللاعب تنفعل علي الحضور.. والدفاع يوجه طلبا لهيئة المحكمة

منوعات

المزيد

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حسن نصر الله يتحدث عن ليلة تفجيرات البيجر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية