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حوادث

بسبب وصلة مزاح، تفاصيل طعن طالب لصديقه في الجيزة

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة طالب بطعنة نافذة في الصدر على يد زميله خلال مشاجرة تطورت من وصلة مزاح بينهما.

وكشفت التحقيقات وقوع الحادث بعد أن تطور المزاح إلى شجار استخدم خلاله أحد الطلاب سلاحًا أبيض (سكين) لطعن الآخر.

 

إصابة طالب في مشاجرة بالجيزة 


تلقت الإدارة العامة للمباحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، وقوع مشاجرة بين الطالبين بيجاد م. (17 سنة) ويوسف و. (17 سنة).

وكشفت التحريات، أن الخلاف تطور بين الطالبين إلى مشاجرة، قام خلالها يوسف بالاعتداء على بيجاد مستخدما مطواة، مما أدى إلى إصابة الأول بطعنة نافذة في صدره.


تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم يوسف.

وبمواجهة المتهم، اعترف بجريمته وأرشد عن السلاح الأبيض الذي استخدمه في ارتكاب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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