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رياضة

رسميا، مصر تستضيف بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لـ"الكان"

منتخب الشباب 2005،
منتخب الشباب 2005، فيتو

أعلن اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الخميس، عن استضافة مصر لمنافسات بطولة دول شمال أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، والمؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم للشباب.

وتقام هذه البطولة بمشاركة 5 منتخبات هي مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

وتقام مباريات هذه البطولة خلال الفترة بين 12 إلى 27 نوفمبر الجاري، وتشهد البطولة مواجهات بين المنتخبات الخمس لتحديد المنتخبين الصاعدين إلى البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في الفترة بين 2 إلى 19 يناير المقبل  .

 

شروط ميكالي لتدريب منتخب الشباب

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي طرح على مسؤولي اتحاد الكرة أربع شروط للموافقة على تدريب منتخب الشباب، تستعرضها فيتو على النحو التالي:

أولا: الحصول على 90 ألف دولار راتب شهري بدلا من 70 ألف دولار.

ثانيا: اشترط ميكالي عدم قيادة منتخب 2005 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب 2025 على أن يتولى الفريق بعدها.

ثالثا: تمسك ميكالي بأن تكون مدة العقد الجديد 4 سنوات يبدأ في 2024، وينتهي بانتهاء أولمبياد 2028 بأمريكا.

رابعا: أصر ميكالي على عدم وجود شرط جزائي في عقده الجديد، وحال الإطاحة به قبل نهاية العقد، يحصل على عقده كاملا. 

 

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