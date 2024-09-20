الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سجل الآن، بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الثالثة 2024

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
ads

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، منذ قليل، أمام  طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 20 /9/ 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 /9/ 2024، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات 

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية:

التحويل بين الكليات الجامعية:

• سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تفاصيل نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة:

 بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة (طلاب الدور الأول - طلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 /9/ 2024، ولمدة تسعة أيام انتهت أمس الأربعاء الموافق 18 /9/ 2024.

• وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

ويمكن الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة والشهادات الفنية من خلال الرابط التالي 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب التنسيق الالكتروني التحويل بين الكليات المرحلة الثالثة المعاهد العالية الخاصة تقليل الاغتراب والتحويلات تقليل الاغتراب المناظر مرحلة تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكتروني

مواد متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024، ننشر الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالدرجات

الحقوق والألسن والتربية تحصد المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة التمثيل المسرحي بعين شمس

وزير الطيران المدنى يلتقي وفد الشركة الصينية للهندسة المعمارية

كليتا الطب والزراعة بعين شمس تحصدان المركز الأول في مسابقة صناعة المحتوى

قواعد وشروط مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية

التعليم العالي تعلن موعد مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية

رابط مباشر، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

ظهرت الآن، لينك الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق والشهادات الفنية

الأكثر قراءة

حلمي طولان يكشف كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي

هل اقتراب قوات فانو الأمهرية من أديس أبابا يمثل تهديدا لمستقبل آبي أحمد وحكومته؟ خبير يجيب

طن الدقيق يسجل 14 ألف جنيه وهذه أسعار القمح المستورد بالأسواق

زيادة كبيرة في سعر دواء شهير لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

سجل الآن، بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الثالثة 2024

مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش

ارتفاع 5 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالسوق

عبد الباسط حمودة يكشف قصة بكاء ياسمين عبد العزيز على أغنية فين عمري (فيديو)

منوعات

المزيد

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

المزيد

خدمات

المزيد

طرح جديد لشقق "داره" بالسويس

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية