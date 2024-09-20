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تنسيق الجامعات 2024، قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
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فتح موقع التنسيق الإلكتروني أبوابه أمام طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 /9/ 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 /9/ 2024، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات 

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية:

التحويل بين الكليات الجامعية:

• وسيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تفاصيل نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة:

 وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة (طلاب الدور الأول - طلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 /9/ 2024، ولمدة تسعة أيام انتهت الأربعاء الموافق 18 /9/ 2024.

• وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة والشهادات الفنية من خلال الرابط التالي 

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رابط مباشر، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

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