الخميس 19 سبتمبر 2024
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سياسة

رئيس النواب: مصر تسخر كافة خبراتها في مجال التعليم لدعم الشباب الأفريقي

مشاركة رئيس النواب
مشاركة رئيس النواب في البرلمان الأفريقي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التحديات العالمية تفرض على القارة الأفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع في الأجندة التنموية العالمية 2030.

تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية المنعقد في مقر البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، تحت عنوان تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل مدى الحياة وعالي الجودة والملائم في أفريقيا.

 

ضمان جودة التعليم من أبرز أهداف التنمية المستدامة القارة الأفريقية 

وأشار إلى أن أهداف الأجندة التنموية العالمية 2030، تتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، قائلا: ضمان جودة التعليم يأتي أيضًا في مقدمة الأهداف الرئيسية ضمن أجندة أفريقيا 2063.

مصر تسخر خبراتها في مجال التعليم لصالح أفريقيا

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار مسئوليتها تجاه الأشقاء في القارة الأفريقية، قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الأفريقي، وقطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال عبر تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الأفريقية الشقيقة.

تواجد البعثات التعليمية المصرية في أفريقيا

وأوضح رئيس النواب، أن مصر كانت سباقة على مدار التاريخ بتواجد البعثات التعليمية المصرية في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الأفارقة.

مصر تقدم منح دراسية للأفارقة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا

وأشار إلى أن مصر خصصت منحًا للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.

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