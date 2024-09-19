جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

شيع العشرات من أهالي الإسكندرية، جنازة الجندي فوزي محمد عبد المولى، الذي عثر على رفاته مطلع شهر يوليو الماضي، أي بعد 57 عامًا على وفاته خلال حرب 1967 على يد العدو الإسرائيلي.

وخرجت جنازة شعبية وعسكرية مهيبة من مسجد سناني بالدخيلة، وجرى لف جثمان الشهيد في علم مصر وسط هتافات “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ”، وأديت فيها المراسم العسكرية للشهيد وسط تواجد عائلة أبو شوك، وهي أسرة الشهيد التي تمتد جذورها لمدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وكانت عائلة الجندي "فوزي محمد عبد المولى أبوشوك"، الذي عثر على رفاته في منطقة الحسنة بوسط سيناء مطلع يوليو 2024، أعلنت عن موعد الجنازة العسكرية التي ستُقام تكريمًا له بعد مرور 57 عامًا على وفاته.

ويأتي هذا بعد تأكيد القوات المسلحة تطابق عينات الـ DNA المأخوذة من الرفات مع عينة من أحد أفراد الأسرة.