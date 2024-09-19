أول تعليق من رئيس الوزراء على رصد حالات إعياء ونزلات معوية بأسوان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحريك فرق طبية إلى محافظة أسوان بعد رصد حالات إعياء ونزلات معوية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن فحص العينات أثبت أن المياه ليست السبب في حالات الإعياء والنزلات المعوية بأسوان ومستمرون في البحث عن الأسباب.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

ويستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.