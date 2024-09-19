الخميس 19 سبتمبر 2024
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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024، ننشر الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالدرجات

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024
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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد  بتنسيق المرحلة الثالثة عام 2024.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للشعبة الأدبية كالتالي: 
ألسن كفر الشيخ 366.5 
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5 
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 358.5 
ألسن عين شمس 358.5 
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5 
ألسن الفيوم 355 
إعلام القاهرة 354.5 
سياسة واقتصاد السويس 353 
ألسن بني سويف 350.5 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5 
سياسة واقتصاد بني سويف 349.5 
إعلام عين شمس 349 
ألسن المنيا 348.5 
ألسن سوهاج 346.5 
ألسن أسوان 346 
إعلام المنوفية 345.5 
ألسن الأقصر 345.5 
إعلام بني سويف 343 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5 
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342 
إعلام جنوب الوادي 341 
آثار دمياط 336.5 
حقوق بور سعيد 336 
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336 
آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5 
آثار القاهرة 334 
الاعاقة والتأهيل بني سويف 334 
آثار عين شمس 333 
آثار الفيوم 330 
حقوق سوهاج 327.5 
آثار أسوان 327 
آثار ولغات مطروح 326 
تربية بور سعيد 324.5 
آثار الأقصر 324.5 
حقوق جنوب الوادي 324 
آثار جنوب الوادي 321.5 
حقوق انتساب موجه سوهاج 321 
آثار سوهاج 320 
تربية الزقازيق 320 
تربية عين شمس 319.5 
تربية الإسكندرية 318.5 
تربية المنصورة 318 
آداب القاهرة 317.5 
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5 
فنون جميلة (فنون) حلوان 316 
تربية طنطا 313.5 
تربية بنها 313.5 
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309 
آداب انتساب موجه القاهرة 309 
تربية دمنهور 308.5 
تجارة الإسكندرية 308 
آداب عين شمس 308 
تجارة القاهرة 307.5 
تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5 
تربية كفر الشيخ 307 
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5 
تجارة جنوب الوادي 306.5 
آداب الإسكندرية 306 
حقوق أسوان 305 
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5 
آداب انتساب موجه عين شمس 304.5 
تجارة انتساب موجه القاهرة 304 
آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5 
تربية دمياط 302.5 
تجارة وإدارة أعمال حلوان 302 
تربية حلوان 302 
تربية السويس 301 
آداب حلوان 301 
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301 
تجارة عين شمس 301 
تجارة دمياط 300.5 
تربية المنيا 300.5 
تجارة انتساب موجه عين شمس 299 
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299 
تربية مدينة السادات 299 
حقوق انتساب موجه أسوان 299 
آداب انتساب موجه حلوان 299 
تربية بنات عين شمس 298.5 
تربية مطروح 298.5 
فنون جميلة (فنون) المنصورة 298 
تربية الفيوم 297.5 
حقوق المنيا 297.5 
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297 
تجارة المنصورة 297 
تجارة الزقازيق 297 
آداب بنها 296.5 
تربية سوهاج 295 
تجارة انتساب موجه دمياط 294 
تجارة انتساب موجه المنصورة 294 
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294 
تجارة بنها 294 
آداب انتساب موجه بنها 293.5 
دار العلوم القاهرة 293.5 
تربية أسوان 293.5 
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293 
حقوق كفرالشيخ 293 
تجارة انتساب موجه بنها 292.5 
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292 
تجارة دمنهور 292 
تربية بني سويف 291 
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291 
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5 
تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5 
تجارة سوهاج 290.5 
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5 
آداب بنات عين شمس 290.5 
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290 
تربية أسيوط 290 
تجارة المنوفية بشبين الكوم 290 
تجارة أسوان 289.5 
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5 
تربية الاقصر 289 
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5 
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5 
تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5 
تربية العريش 288 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 288 
تربية جنوب الوادي 287.5 
تربية الوادي الجديد 287 
حقوق دمياط 287 
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5 
تجارة كفر الشيخ 286.5 
تجارة طنطا 286.5 
تجارة بور سعيد 286 
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286 
تجارة انتساب موجه أسوان 286 
تجارة بني سويف 285.5 
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5 
تجارة أسيوط 285.5 
آداب وعلوم إنسانية السويس 285.5 
تجارة السويس 285 
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285 
آداب المنوفية بشبين الكوم 285 
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284 
تجارة انتساب موجه طنطا 284 
آداب الفيوم 284 
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5 
تجارة انتساب موجه السويس 283.5 
تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5 
حقوق الفيوم 283.5 
تجارة العريش 283.5 
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283 
تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5 
آداب المنصورة 282.5 
تجارة مدينة السادات 282.5 
آداب انتساب موجه الفيوم 282.5 
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282 
آداب دمياط 282 
تجارة انتساب موجه أسيوط 282 
تجارة انتساب موجه سوهاج 282 
تجارة انتساب موجه العريش 281.5 
آداب طنطا 281.5 
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5 
تربية (طفولة) عين شمس 281 
سياحة وفنادق الإسكندرية 281 
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281 
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5 
آداب دمنهور 280.5 
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5 
آداب أسوان 280 
آداب الزقازيق 280 
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280 
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5 
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5 
آداب انتساب موجه المنصورة 279 
آداب انتساب موجه طنطا 279 
فنون جميلة (فنون) المنيا 279 
آداب بور سعيد 279 
آداب انتساب موجه دمنهور 278.5 
آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5 
آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5 
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5 
حقوق القاهرة 277.5 
فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5 
آداب انتساب موجه دمياط 277.5 
آداب كفر الشيخ 277.5 
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277 
آداب انتساب موجه أسوان 277 
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277 
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5 
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276 
حقوق انتساب موجه القاهرة 276 
تربية (طفولة) السويس 276 
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5 
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5 
تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5 
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5 
تربية (طفولة) كفر الشيخ 275 
تربية (طفولة) الإسكندرية 275 
آداب انتساب موجه العريش 275 
آداب العريش 275 
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5 
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5 
تربية (طفولة) طنطا 274.5 
تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5 
حقوق عين شمس 272.5 
تربية نوعية القاهرة 271 
حقوق انتساب موجه عين شمس 271 
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5 
فنون جميلة (فنون) الأقصر 270 
آداب انتساب موجه أسيوط 270 
حقوق أسيوط 270 
آداب انتساب موجه بني سويف 269.5 
حقوق بني سويف 268.5 
تربية طفولة مبكرة القاهرة 268 
آداب انتساب موجه المنيا 267.5 
حقوق انتساب موجه بني سويف 266 
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266 
حقوق حلوان 265.5 
حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5 
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5 
آداب بني سويف 265.5 
حقوق انتساب موجه حلوان 265 
تربية طفولة مبكرة دمنهور 265 
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264 
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264 
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5 
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263 
آداب انتساب موجه سوهاج 262.5 
حقوق بنها 262 
آداب أسيوط 261.5 
حقوق انتساب موجه بنها 261 
تربية نوعية عين شمس 260.5 
دار العلوم الفيوم 260.5 
تربية (طفولة) دمنهور 259.5 
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258 
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5 
آداب المنيا 257 
حقوق المنوفية بشبين الكوم 256 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256 
حقوق الإسكندرية 256 
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5 
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5 
تربية نوعية الإسكندرية 254.5 
آداب الوادي الجديد 254 
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5 
حقوق الزقازيق 253.5 
تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5 
حقوق انتساب موجه الزقازيق 252 
حقوق المنصورة 251 
حقوق طنطا 251 
آداب جنوب الوادي 250.5 
تربية رياضية بنين المنصورة 250 
حقوق انتساب موجه طنطا 250 
حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5 
آداب سوهاج 249.5 
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5 
حقوق مدينة السادات 248.5 
دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5 
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248 
تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5 
دار العلوم المنيا 247 
دار العلوم انتساب موجه أسوان 247 
تربية نوعية طنطا 246 
دار العلوم أسوان 246 
سياحة وفنادق بني سويف 246 
تربية نوعية المنصورة 246 
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 
سياحة وفنادق المنيا 246 
سياحة وفنادق مطروح 246 
سياحه وفنادق الاقصر 246 
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246 
سياحة وفنادق الفيوم 246 
سياحة وفنادق مدينة السادات 246 
تربية نوعية بنها 246 
سياحة وفنادق المنصورة 246 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5 
تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5 
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5 
تربية (طفولة) سوهاج 244.5 
تربية نوعية الفيوم 243.5 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5 
تربية طفولة مبكرة المنيا 243 
تربية (طفولة) أسوان 242.5 
تربية (طفولة) العريش 242.5 
تربية رياضية بنين بنها 242.5 
تربية نوعية الزقازيق 242.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242 
تربية نوعية كفر الشيخ 242 
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242 
خدمة اجتماعية حلوان 242 
تربية طفولة مبكرة بني سويف 242 
تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5 
تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5 
سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5 
تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5 
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5 
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5 
تربية نوعية بور سعيد 236.5 
تربية نوعية أسيوط 236 
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5 
تربية نوعية المنيا 235 
أقتصاد منزلى حلوان 233.5 
تربية نوعية أسوان 233.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233 
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5 
تربية نوعية جنوب الوادي 232.5 
تربية نوعية دمياط 232 
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 231.5 
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.5 
تربية نوعية مطروح 231.5 
تربية رياضية بنات بنها 231.5 
تربية نوعية سوهاج 230.5 
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5 
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 230.5 
خدمة اجتماعية الفيوم 230 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 230 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 230 
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 230 
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 230 
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 230 
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 230 
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 230 
العالي للغات 6 اكتوبر 230 
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 230 
العالي خدمه اجتماعيه بنها 230 
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 230 
معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 230 
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230 
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 230 
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 230 
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 229 
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 229 
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 228.5 
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 228.5 
ع.دولى اعلام مدينةالشروق 228 
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 227.5 
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 227.5 
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 226.5 
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 226.5 
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 226 
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 226 
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 226 
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 225.5 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 225.5 
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 225 
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 225 
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 224.5 
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 224.5 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 224 
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 224 
تربية رياضية بنين حلوان 224 
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 224 
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 224 
خدمة اجتماعية أسيوط 223.5 
تربية رياضية بنين الإسكندرية 223 
تربية رياضية بنات الإسكندرية 223 
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 223 
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 223 
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 222.5 
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 222 
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 222 
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 222 
أقتصاد منزلى العريش 222 
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 222 
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 222 
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 221.5 
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 221.5 
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 221.5 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 221.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 221.5 
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 221 
الفني لترميم الآثار بالاقصر 221 
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 221 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 220.5 
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 220.5 
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 220 
تربية رياضية بنات دمياط 220 
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 220 
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 220 
خدمة اجتماعية أسوان 220 
الفني التجارى بالروضه 219.5 
المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 219.5 
العالي للغات بمصر جديده 219.5 
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 219 
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 219 
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 219 
تربية رياضية بنين طنطا 219 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 218.5 
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 218.5 
العالي ترميم الآثار بأبي قير 218.5 
الفراعنة العالي إدارة أعمال 218 
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 218 
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 217.5 
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 217.5 
العالي حاسبات ونظم تجمع أول 217.5 
تربية رياضية بنات طنطا 217.5 
تربية رياضية بنين الفيوم 217.5 
الفني التجارى بالزقازيق 217.5 
تربية رياضية بنين الزقازيق 217 
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 217 
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 217 
المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 217 
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 217 
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 217 
نظم معلومات ادارية قطاميه 216.5 
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 216.5 
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 216.5 
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 216 
الفني التجارى باسوان 216 
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 216 
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 216 
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 216 
الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 216 
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 216 
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 216 
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 215.5 
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 215.5 
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 215.5 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 215 
الفني التجارى بالمطريه 215 
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215 
الفني التجارى بشبرا 214.5 
الفني التجارى بالمنصوره 214.5 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 214.5 
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 214 
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 214 
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 214 
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 214 
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 214 
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 214 
الفني التجارى باسيوط 214 
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 213.5 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 213.5 
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 213.5 
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 213 
الفني التجارى ببنها 213 
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 213 
الفني للفنادق الاسكندريه 213 
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 213 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 212.5 
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 212.5 
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 212.5 
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 212 
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 212 
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 212 
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 212 
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 211.5 
الفني التجارى ببور سعيد 211.5 
الفني التجارى بالاسكندريه 211.5 
الفني التجارى بالعريش 211 
معهد المنيا العالى للغات 211 
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 211 
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 210.5 
الفني التجارى بطنطا 210.5 
المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 210.5 
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 210 
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 210 
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 210 
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 210 
الفني التجارى بدمنهور 210 
العالي خدمه إجتماعيه اسوان 209.5 
تربية فنية المنيا 209.5 
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 209.5 
تربية رياضية بنين المنيا 209.5 
تربية رياضية بنات المنيا 209 
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 209 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 209 
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 209 
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 209 
العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 209 
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 208.5 
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 208.5 
الفني للفنادق المطريه 208.5 
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 208.5 
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 208.5 
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 208 
الفني التجارى بالمحله الكبرى 208 
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 208 
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 207.5 
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 207.5 
الفني التجارى بقنا 207.5 
الفني التجارى بدمياط 207.5 
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 207.5 
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 207 
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 207 
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 207 
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 207 
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 207 
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 207 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 207 
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 207 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 206.5 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 206.5 
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 206 
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 206 
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 206 
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 206 
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 206 
العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 206 
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 206 
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تربية رياضية بنين دمياط 205 
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دراسات نوعيه العريش 205 
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205 
الفني التجارى بقويسنا 205 
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 205 
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 205 
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205 
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205 
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205 
تربية رياضية بنات أسوان 205 
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ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 205 
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ش.مطاعم فني سياحة مطريه 205 
تربية رياضية بنين أسوان 205 
العالي سياحة وفنادق الغردقة 205 
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205 
الفني للفنادق بور سعيد 205 
الفني للفنادق قنا 205 
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205 
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205 
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العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205 
الفني التجارى بسوهاج 205 
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205 
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العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 
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العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205 
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205 
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المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 205 
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المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205 
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205 
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205 
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الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة

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