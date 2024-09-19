نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024، ننشر الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالدرجات
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة عام 2024.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للشعبة الأدبية كالتالي:
ألسن كفر الشيخ 366.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 358.5
ألسن عين شمس 358.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
ألسن الفيوم 355
إعلام القاهرة 354.5
سياسة واقتصاد السويس 353
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5
سياسة واقتصاد بني سويف 349.5
إعلام عين شمس 349
ألسن المنيا 348.5
ألسن سوهاج 346.5
ألسن أسوان 346
إعلام المنوفية 345.5
ألسن الأقصر 345.5
إعلام بني سويف 343
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342
إعلام جنوب الوادي 341
آثار دمياط 336.5
حقوق بور سعيد 336
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336
آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5
آثار القاهرة 334
الاعاقة والتأهيل بني سويف 334
آثار عين شمس 333
آثار الفيوم 330
حقوق سوهاج 327.5
آثار أسوان 327
آثار ولغات مطروح 326
تربية بور سعيد 324.5
آثار الأقصر 324.5
حقوق جنوب الوادي 324
آثار جنوب الوادي 321.5
حقوق انتساب موجه سوهاج 321
آثار سوهاج 320
تربية الزقازيق 320
تربية عين شمس 319.5
تربية الإسكندرية 318.5
تربية المنصورة 318
آداب القاهرة 317.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 316
تربية طنطا 313.5
تربية بنها 313.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309
آداب انتساب موجه القاهرة 309
تربية دمنهور 308.5
تجارة الإسكندرية 308
آداب عين شمس 308
تجارة القاهرة 307.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5
تربية كفر الشيخ 307
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5
تجارة جنوب الوادي 306.5
آداب الإسكندرية 306
حقوق أسوان 305
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5
آداب انتساب موجه عين شمس 304.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 304
آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5
تربية دمياط 302.5
تجارة وإدارة أعمال حلوان 302
تربية حلوان 302
تربية السويس 301
آداب حلوان 301
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301
تجارة عين شمس 301
تجارة دمياط 300.5
تربية المنيا 300.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 299
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299
تربية مدينة السادات 299
حقوق انتساب موجه أسوان 299
آداب انتساب موجه حلوان 299
تربية بنات عين شمس 298.5
تربية مطروح 298.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 298
تربية الفيوم 297.5
حقوق المنيا 297.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297
تجارة المنصورة 297
تجارة الزقازيق 297
آداب بنها 296.5
تربية سوهاج 295
تجارة انتساب موجه دمياط 294
تجارة انتساب موجه المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294
تجارة بنها 294
آداب انتساب موجه بنها 293.5
دار العلوم القاهرة 293.5
تربية أسوان 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
حقوق كفرالشيخ 293
تجارة انتساب موجه بنها 292.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292
تجارة دمنهور 292
تربية بني سويف 291
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5
تجارة سوهاج 290.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5
آداب بنات عين شمس 290.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290
تربية أسيوط 290
تجارة المنوفية بشبين الكوم 290
تجارة أسوان 289.5
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5
تربية الاقصر 289
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5
تربية العريش 288
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 288
تربية جنوب الوادي 287.5
تربية الوادي الجديد 287
حقوق دمياط 287
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5
تجارة كفر الشيخ 286.5
تجارة طنطا 286.5
تجارة بور سعيد 286
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286
تجارة انتساب موجه أسوان 286
تجارة بني سويف 285.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
تجارة أسيوط 285.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 285.5
تجارة السويس 285
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285
آداب المنوفية بشبين الكوم 285
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284
تجارة انتساب موجه طنطا 284
آداب الفيوم 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5
تجارة انتساب موجه السويس 283.5
تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5
حقوق الفيوم 283.5
تجارة العريش 283.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283
تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5
آداب المنصورة 282.5
تجارة مدينة السادات 282.5
آداب انتساب موجه الفيوم 282.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282
آداب دمياط 282
تجارة انتساب موجه أسيوط 282
تجارة انتساب موجه سوهاج 282
تجارة انتساب موجه العريش 281.5
آداب طنطا 281.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5
تربية (طفولة) عين شمس 281
سياحة وفنادق الإسكندرية 281
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
آداب دمنهور 280.5
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5
آداب أسوان 280
آداب الزقازيق 280
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5
آداب انتساب موجه المنصورة 279
آداب انتساب موجه طنطا 279
فنون جميلة (فنون) المنيا 279
آداب بور سعيد 279
آداب انتساب موجه دمنهور 278.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5
حقوق القاهرة 277.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5
آداب انتساب موجه دمياط 277.5
آداب كفر الشيخ 277.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277
آداب انتساب موجه أسوان 277
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276
حقوق انتساب موجه القاهرة 276
تربية (طفولة) السويس 276
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 275
تربية (طفولة) الإسكندرية 275
آداب انتساب موجه العريش 275
آداب العريش 275
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5
تربية (طفولة) طنطا 274.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5
حقوق عين شمس 272.5
تربية نوعية القاهرة 271
حقوق انتساب موجه عين شمس 271
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 270
آداب انتساب موجه أسيوط 270
حقوق أسيوط 270
آداب انتساب موجه بني سويف 269.5
حقوق بني سويف 268.5
تربية طفولة مبكرة القاهرة 268
آداب انتساب موجه المنيا 267.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 266
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266
حقوق حلوان 265.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5
آداب بني سويف 265.5
حقوق انتساب موجه حلوان 265
تربية طفولة مبكرة دمنهور 265
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263
آداب انتساب موجه سوهاج 262.5
حقوق بنها 262
آداب أسيوط 261.5
حقوق انتساب موجه بنها 261
تربية نوعية عين شمس 260.5
دار العلوم الفيوم 260.5
تربية (طفولة) دمنهور 259.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5
آداب المنيا 257
حقوق المنوفية بشبين الكوم 256
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256
حقوق الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5
تربية نوعية الإسكندرية 254.5
آداب الوادي الجديد 254
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5
حقوق الزقازيق 253.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 252
حقوق المنصورة 251
حقوق طنطا 251
آداب جنوب الوادي 250.5
تربية رياضية بنين المنصورة 250
حقوق انتساب موجه طنطا 250
حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5
آداب سوهاج 249.5
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5
حقوق مدينة السادات 248.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248
تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5
دار العلوم المنيا 247
دار العلوم انتساب موجه أسوان 247
تربية نوعية طنطا 246
دار العلوم أسوان 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
تربية نوعية المنصورة 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق مطروح 246
سياحه وفنادق الاقصر 246
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
تربية نوعية بنها 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5
تربية (طفولة) سوهاج 244.5
تربية نوعية الفيوم 243.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5
تربية طفولة مبكرة المنيا 243
تربية (طفولة) أسوان 242.5
تربية (طفولة) العريش 242.5
تربية رياضية بنين بنها 242.5
تربية نوعية الزقازيق 242.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242
تربية نوعية كفر الشيخ 242
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242
خدمة اجتماعية حلوان 242
تربية طفولة مبكرة بني سويف 242
تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5
سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5
تربية نوعية بور سعيد 236.5
تربية نوعية أسيوط 236
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5
تربية نوعية المنيا 235
أقتصاد منزلى حلوان 233.5
تربية نوعية أسوان 233.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5
تربية نوعية جنوب الوادي 232.5
تربية نوعية دمياط 232
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 231.5
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.5
تربية نوعية مطروح 231.5
تربية رياضية بنات بنها 231.5
تربية نوعية سوهاج 230.5
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 230.5
خدمة اجتماعية الفيوم 230
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 230
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 230
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 230
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 230
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 230
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 230
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 230
العالي للغات 6 اكتوبر 230
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 230
العالي خدمه اجتماعيه بنها 230
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 230
معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 230
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 230
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 230
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 229
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 229
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 228.5
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 228.5
ع.دولى اعلام مدينةالشروق 228
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 227.5
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 227.5
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 226.5
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 226.5
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 226
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 226
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 226
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 225.5
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 225.5
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 225
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 225
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 224.5
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 224.5
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 224
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 224
تربية رياضية بنين حلوان 224
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 224
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 224
خدمة اجتماعية أسيوط 223.5
تربية رياضية بنين الإسكندرية 223
تربية رياضية بنات الإسكندرية 223
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 223
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 223
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 222.5
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 222
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 222
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 222
أقتصاد منزلى العريش 222
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 222
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 222
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 221.5
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 221.5
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 221.5
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 221.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 221.5
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 221
الفني لترميم الآثار بالاقصر 221
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 221
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 220.5
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 220.5
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 220
تربية رياضية بنات دمياط 220
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 220
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 220
خدمة اجتماعية أسوان 220
الفني التجارى بالروضه 219.5
المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 219.5
العالي للغات بمصر جديده 219.5
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 219
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 219
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 219
تربية رياضية بنين طنطا 219
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 218.5
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 218.5
العالي ترميم الآثار بأبي قير 218.5
الفراعنة العالي إدارة أعمال 218
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 218
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 217.5
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 217.5
العالي حاسبات ونظم تجمع أول 217.5
تربية رياضية بنات طنطا 217.5
تربية رياضية بنين الفيوم 217.5
الفني التجارى بالزقازيق 217.5
تربية رياضية بنين الزقازيق 217
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 217
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 217
المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 217
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 217
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 217
نظم معلومات ادارية قطاميه 216.5
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 216.5
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 216.5
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 216
الفني التجارى باسوان 216
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 216
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 216
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 216
الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 216
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 216
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 216
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 215.5
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 215.5
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 215.5
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 215
الفني التجارى بالمطريه 215
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215
الفني التجارى بشبرا 214.5
الفني التجارى بالمنصوره 214.5
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 214.5
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 214
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 214
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 214
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 214
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 214
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 214
الفني التجارى باسيوط 214
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 213.5
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 213.5
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 213.5
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 213
الفني التجارى ببنها 213
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 213
الفني للفنادق الاسكندريه 213
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 213
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 212.5
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 212.5
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 212.5
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 212
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 212
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 212
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 212
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 211.5
الفني التجارى ببور سعيد 211.5
الفني التجارى بالاسكندريه 211.5
الفني التجارى بالعريش 211
معهد المنيا العالى للغات 211
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 211
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 210.5
الفني التجارى بطنطا 210.5
المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 210.5
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 210
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 210
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 210
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 210
الفني التجارى بدمنهور 210
العالي خدمه إجتماعيه اسوان 209.5
تربية فنية المنيا 209.5
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 209.5
تربية رياضية بنين المنيا 209.5
تربية رياضية بنات المنيا 209
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 209
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 209
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 209
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 209
العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 209
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 208.5
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 208.5
الفني للفنادق المطريه 208.5
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 208.5
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 208.5
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 208
الفني التجارى بالمحله الكبرى 208
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 208
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 207.5
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 207.5
الفني التجارى بقنا 207.5
الفني التجارى بدمياط 207.5
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 207.5
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 207
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 207
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 207
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 207
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 207
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 207
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 207
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 207
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 206.5
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 206.5
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 206
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 206
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 206
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 206
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 206
العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 206
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 206
تربية رياضية بنات المنصورة 205
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دراسات نوعيه العريش 205
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205
الفني التجارى بقويسنا 205
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 205
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 205
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205
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ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 205
تربية رياضية بنين بور سعيد 205
ش.مطاعم فني سياحة مطريه 205
تربية رياضية بنين أسوان 205
العالي سياحة وفنادق الغردقة 205
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205
الفني للفنادق بور سعيد 205
الفني للفنادق قنا 205
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205
تربية رياضية بنين بني سويف 205
تربية رياضية بنات بني سويف 205
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205
الفني التجارى بسوهاج 205
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205
تربية رياضية بنات الزقازيق 205
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205
تربية رياضية بنين مدينة السادات 205
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ش.مطاعم فني سياحة قنا 205
تربية رياضية بنين السويس 205
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المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 205
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تربية رياضية بنات سوهاج 205
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المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205
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