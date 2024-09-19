دون إصابات، السيطرة على حريق داخل منزل وسيارة في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل منزل بإحدى قرى مركز المنيا، مما تسبب في احتراق سيارة ومحتويات المنزل، بدون خسائر بشرية.

السيطرة على حريق داخل منزل وسيارة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل، بقرية طهنا الجبل بمركز المنيا.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل، داخل منزل نتيجة ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي أضر أيضا بحريق سيارة ملاكي ومحتويات المنزل، دون أضرار بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.