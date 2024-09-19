الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.  

ومن المقرر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.  

ووافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اليوم

مواد متعلقة

4 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

الحكومة توافق على تدبير بعض احتياجات الصحة والتعليم العالي بالاتفاق المباشر

قرار من الحكومة بحظر إخفاء ومنع بيع 7 سلع أساسية

الحكومة توافق على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا

الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

قرار عاجل من الحكومة بشأن المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام

قرار خاص للحكومة بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية لهذه الفئات

قرار عاجل للحكومة بشأن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

الأكثر قراءة

رسالة مؤثرة من حسين الشحات للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

مدبولي: مصر لن تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي مرة أخرى

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات بـ الكاش، اعرف السبب

أبرزها الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، 11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء اليوم

4 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب والجرام يقترب من 3500 جنيه

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية