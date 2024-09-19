الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

شارك حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الاستثمار المصري البريطاني في لندن، لعرض الفرص الاستثمارية الرئيسية على الشركات البريطانية المهتمة بالاستثمار في مصر.

واستهدف المنتدى، الذي استضافه بنك HSBC وغرفة التجارة المصرية البريطانية وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

 المزايا التنافسية والقطاعات مرتفعة العائد في مصر

وتواصل حسام هيبة مع المستثمرين البريطانيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة، مسلطًا الضوء على المزايا التنافسية والقطاعات مرتفعة العائد في مصر. 

 وحضر المنتدى اكثر من ١٧٠ شركة بريطانية في مختلف المجالات والمهتمة بالاستثمار في الاقتصاد المصري والتصدير لأفريقيا.   

شركات عاملة في صناعات الصلب والخدمات اللوجستية

وعلى هامش الحدث التقى هيبة بشركات عاملة في صناعات الصلب والخدمات اللوجستية ومواد البناء وتصنيع الطائرات وحلول المياه والاتصالات، وبحث فرص عقد شراكات مع المؤسسات المصرية الخاصة، كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بممثلي مجلس المشروعات والاستثمار بدول الكومنولث، لبحث عقد شراكات متعددة الجنسيات. 

كما حضر حسام هيبة عشاء عمل استضافه بنك ستاندرد الجنوب أفريقي، لبحث سبل دعم المؤسسات المصرفية للشراكات الاستثمارية في قارة أفريقيا. 

كما اجتمع حسام هيبة بممثلي الجمعية الأفريقية لصناديق الاستثمار الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر AVCA،  لبحث التعاون في جذب صناديق الاستثمار المباشر المهتمة بالاستثمار في أفريقيا لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر كبوابة للاستثمار والتصدير إلى أفريقيا.

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