خبير تربوي يقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسى

قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة القاهرة، نصائح ذهبية للطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، لفهم المناهج الجديدة التي سيتم تطبيقها من قبل الوزارة مع بداية العام الجديد.

خبير تربوي يقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور

وقال الدكتور عاصم حجازي، إنه قد يجد بعض الآباء والأمهات أن أبناءهم لا يستطيعون فهم المقررات بسهولة ويعانون من ضعف التحصيل وعليهم حينئذ أن يتبعوا الخطوات التالية:



1_ التأكد من أن الطالب لا يعاني من صعوبات التعلم وذلك بفحصه من خلال أخصائي نفسي أو متخصص في مجال رعاية وتشخيص ذوي صعوبات التعلم وعلاج المشكلة إن وجدت.

2_ فحص حواس الطالب للتأكد من سلامتها وذلك بفحص النظر والسمع وعلاجها والتأكد من سلامة الحالة الصحية العامة للطالب وعدم معاناته من أي مرض يعوق تركيزه كالأنيميا مثلا.

3_ التأكد من توافر مناخ أسري هادئ ومحفز ويخلو من المشكلات والضغوط والتهديد ويتوافر فيه قدر كبير من الدعم والتشجيع.

4_ التأكد من أن المناخ المدرسي أيضا لا يوجد به أي تهديدات أو معوقات أو تنمر أو قسوة وأنه يتسم بالهدوء والإيجابية والتحفيز.

5_ تدريب الطلاب على استخدام الأساليب الصحيحة للتغلب على العبء المعرفي الكبير مثل تجزئة الدرس إلى أجزاء صغيرة واستخدام الألوان الفوسفورية لتمييز الأفكار المهمة والتلخيص واستخدام الخرائط الذهنية والتكرار والتسميع وتنويع طرق العرض ما بين مسموع ومقروء ومرئي والإكثار من التدريبات والحل.

6_ التأكد أيضا من أن السبب ليس الإخفاق المعرفي والإخفاق المعرفي يحدث حينما لا يستطيع الطالب حل سؤال يستطيع الإجابة عليه عادة أو عدم قدرته على إنجاز مهمة على الرغم من إنجازه لهذه المهمة مسبقا وهنا إذا تأكد الوالدان أن ما يعاني منه الطالب هو الإخفاق المعرفي فعادة يكون السبب انشغال الذهن بشىء آخر يفكر فيه الطالب ويستحوذ على انتباهه وبمجرد التعرف على هذا الشئ يتم حل المشكلة.

7_ وقد يكون السبب انخفاض دافعية الطالب لعدم وجود هدف أو عدم وضوحه.

8- وقد يكون السبب في عدم قدرة الطالب على تنظيم وقته وعدم التزامه بالمذاكرة وأداء الواجبات.



وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.