بالأسماء، الحركة القضائية لندب القضاة بإدارة التفتيش في وزارة العدل
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل الحركة القضائية بشأن ندب وتجديد ندب القضاة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل.
وتضمن قرار وزير العدل تجديد ندب وندب الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية للعمل بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 2024.
ووافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المعقودة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على الندب وتجديد الندب لمدة عام ينتهي في 2025/9/30، مع إلغاء ندب الدكتور ياسر محمد أحمد عبد اللطيف القاضي بمحكمة استئناف أسيوط من محكمة أسيوط الابتدائية.
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