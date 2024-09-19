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مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن أسماء المكرمين

مسرح بلا إنتاج، فيتو
مسرح بلا إنتاج، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة (دورة النجم أحمد السقا)، وضمت قائمة المكرمين كلا من الفنانة عايدة فهمي، الفنان والمخرج المسرحي حمدي أبو العلا، المخرج فتوح الطويل، الفنان والمخرج المسرحي ممدوح حنفي، مهندسة الديكور نهلة مرسي، مصمم الجرافيك أحمد صيام، المؤلف والمخرج أشرف علي والفنان نادر محسن.

مهرجان مسرح بلا إنتاج

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي.


وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في  هذه الدورة من المهرجان 16 عرضا، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرضا من 11 دولة خارج مصر وهم (الأردن، إسبانيا،  تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددا من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

 

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